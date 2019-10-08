На Украине назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страна может отказаться от Донбасса Фото: Администрация президента Украины / wikimedia.org CC BY 4.0

новость из сюжета Война на Украине

Сейчас Украина может разрешить конфликт на востоке Украины только по трем сценариям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Во-первых, Украина может договориться с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками в рамках минских соглашений. «Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть», — цитирует главу МИД Украины Life . Третьим сценарием может быть отказ от «этой части Украины».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский старается сделать все, чтобы продолжить договоренности предшественников в Минске. При этом он не исключил, что в случае неудачи минских соглашений придется обратиться к международному сообществу, чтобы те помогли сохранить «мир на всей оккупированной территории».

Ранее «URA.RU» писало, что Пристайко заявил о вине России в срыве саммита «нормандской четверки». По его мнению, Кремль ищет все возможные способы, чтобы избежать этой встречи, отмечает «Национальная служба новостей».