На Украине назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

Сейчас Украина может разрешить конфликт на востоке Украины только по трем сценариям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Во-первых, Украина может договориться с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками в рамках минских соглашений. «Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть», — цитирует главу МИД Украины
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский старается сделать все, чтобы продолжить договоренности предшественников в Минске. При этом он не исключил, что в случае неудачи минских соглашений придется обратиться к международному сообществу, чтобы те помогли сохранить «мир на всей оккупированной территории».
Ранее «URA.RU» писало, что Пристайко заявил о вине России в срыве саммита «нормандской четверки». По его мнению, Кремль ищет все возможные способы, чтобы избежать этой встречи, отмечает «Национальная служба новостей».