Киев обвинил Москву в попытке сорвать саммит «нормандской четверки»

Украина обвинила Россию в намеренном срыве встречи в «нормандском формате» Фото: pixabay

Россия ищет основания, чтобы избежать встречи в «нормандском формате». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV.

«Чувствуя, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров нормандской четверки», — приводит высказывание министра РБК. По его словам, Украина выполнила два поставленных перед ней условия — прекращение огня и согласование «формулы Штайнмайера». Также министр отметил, что Украина хотела бы провести саммит «нормандской четверки» как можно скорее.

В начале октября представители Трехсторонней контактной группы подписали «формулу Штайнмайера». После чего лидер Украины Владимир Зеленский отметил, что препятствий для проведения саммита в «нормандском формате» больше нет.

Ранее Пристайко заявлял, что встреча Зеленского и президента России Владимира Путина могла бы состояться в начале сентября в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, однако тогда, по словам министра, российская сторона нашла повод отказаться от встречи, напоминают «Дни.ру». Кроме того, Пристайко рассказал о том, что ожидает украинский президент от переговоров лидеров стран нормандского формата, пишет RT.