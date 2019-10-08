Курганский губернатор изменил планы из-за встречи в Москве

Планы Вадима Шумкова не раскрывают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на текущей неделе планирует провести рабочую встречу в Москве, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона. Ранее источники агентства утверждали, что Шумков собирается в отпуск.

«У губернатора Курганской области на этой неделе запланирована рабочая поездка в Москву», — кратко сообщили в пресс-службе главы региона. С кем планируется встреча, также не уточнили.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по данным сразу нескольких высокопоставленных источников, Шумков с 7 октября планирует отправиться в отпуск. До этой даты, как и предполагалось, он сформировал новый состав правительства.