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В зауральском районе избран новый глава

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Катайский район. Курган, шумков вадим, борисов андрей, глеб морозов
Глеб Морозов (слева) стал главой Катайского районаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Катайского района Курганской области стал Глеб Морозов, который ранее возглавлял район в статусе исполняющего обязанности. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«За Морозова проголосовали 13 депутатов из 13», -сообщил инсайдер. Оперативно получить комментарии Глеба Морозова не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

Бывший глава района Юрий Малышев ушел в отставку в конце июня. Это произошло после того, как депутаты районной думы поставили чиновнику «неуд» за работу в 2018 году. Также полномочия сложил председатель Катайской районной думы Сергей Нетесов. Новым председателем райдумы избран замдиректора ЗАО «Добрыня» Вадим Лебедев. Конфликтом элит района глава региона Вадим Шумков был недоволен и назвал это «фокусами» чиновников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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