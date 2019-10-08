В Тюменской области осужденному мэру нашли замену

Предыдущий глава Ярковского района Евгений Щукин был осужден на три года колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Золотухин избран на пост главы администрации Ярковского района Тюменской области. Такое решение принято на заседании муниципальной думы 8 октября, сообщил «URA.RU» председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов. Бывший глава муниципалитета Евгений Щукин 21 февраля был осужден на три года колонии за превышение полномочий.

«Депутатам предстояло выбрать из двух кандидатов: главы Армизонского района Золотухина и начальника отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Тобольского района Анатолия Зырянова. Золотухина поддержали единогласно», — рассказал Артюхов.

Ранее агентство сообщало, что Тюменский районный суд приговорил Щукина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Поводом для возбуждения уголовного дела стало незаконное выделение земли под строительство жилого дома в поселке Винзили в 2012 году (Щукин тогда возглавлял администрацию поселка) в границах санитарно-защитной зоны завода ООО «Инвест-силикат-стройсервис». И.о. главы Ярковского района была назначена Любовь Полякова, чей дом был подожжен в мае. Продолжит ли Полякова работу в администрации муниципалитета, оперативно уточнить не удалось.

Золотухин возглавлял Армизонский район с 2010 года. Его обязанности на посту главы будет исполнять первый заместитель Алексей Филлипов, сообщили «URA.RU» в администрации муниципалитета.