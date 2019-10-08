Политическая элита ХМАО отреагировала на слухи об уходе губернатора

Губернатор ХМАО Наталья Комарова переживает новую волну слухов о своей отставке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политический истеблишмент Югры обсуждает слухи о возможном уходе губернатора ХМАО Натальи Комаровой со своего поста, которые появились в федеральных СМИ. Своими версиями они поделились с «URA.RU».

Источник, близкий к региональному правительству в беседе с журналистом агентства заявил, что отставка главы региона раньше срока вполне реалистична. «Вполне возможно, что это произойдет до конца осени. Обсуждается, что Комарова может занять пост вице-спикера Совета Федерации. Оно оказалось вакантным после недавнего ухода из жизни Евгения Бушмина. В верхней палате парламента Наталья Владимировна может заменить кого-то из действующих сенаторов от Югры», — считает инсайдер.

Другой источник «URA.RU», входящий в политическую элиту региона, не склонен рассматривать такой вариант развития событий. «Позиции губернатора крепки, несмотря на шумиху в прессе. Она полностью устраивает Кремль и местные элиты. Слухи об ее отставке преждевременны и всерьез не воспринимаются. В правительстве уверены, что Комарова доработает до конца срока», — заявил инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентству заявили, что не будут комментировать слухи об отставке губернатора.