Уральский мэр пошел под суд за миллионную взятку

Геннадия Васькова вновь ждет «клетка» в Миасском городском суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело экс-главы Миасса, обвиняемого в превышении должностных полномочий и миллионной взятке, передано в суд. Об этом сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. До этого начался процесс по делу его партнера в городском собрании депутатов.

По версии следствия, в 2017 году мэр Геннадий Васьков предложил за один миллион рублей обеспечить муниципальный контракт на покупку под детсад «Умка» непригодного здания. Затем он подписал разрешение на реконструкцию объекта и ввод его в эксплуатацию, что в итоге обошлось бы бюджету Миасса в 24 млн рублей.

«Взятку должны были передать Васькову после перечисления средств по контракту, но другие участники хищения были задержаны. Сам она заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его уголовное дело выделили в отдельное производство», — пояснили «URA.RU» в прокуратуре.

Изначально по делу проходили также эксперт-оценщик Сергей Богатырев, глава отдела дошкольного образования Миасса Татьяна Биева и депутат горсобрания Николай Рындин. Последний, обвиняемый по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), также заключил соглашение с правоохранительными органами и дал показания на экс-мэра. Его дело завершено и передано в суд месяцем раньше.

Материалы на Биеву также отправлены в суд. Преступление раскрыли благодаря проверке Контрольно-счетной палаты региона.