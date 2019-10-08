Антипинский НПЗ требуют с экс-директора деньги за коттедж

Экс-директор АНПЗ Геннадий Лисовиченко скрывается за границей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Иск от тюменского Антипинского НПЗ к компании экс-директора завода Геннадия Лисовиченко «Нео-ком» на 20 млн рублей может стать частью уголовного дела против бывшего управленца, сообщил «URA.RU» собственный источник. По его информации, речь идет о договоре купли-продажи, по которому компания предпринимателя приобрела у АНПЗ коттедж.

«В 2014 году администрация Тюмени предоставила АНПЗ более пятидесяти соток земли для строительства корпоративной спортивной базы на берегу озера Цимлянское. Достраивала его компания „Нео-ком“, которой руководил Алексей Лисовиченко, сын директора завода», — озвучил свою версию источник «URA.RU». По его информации, вместо спортклуба фирма построила на участке частный коттедж для Геннадия Лисовиченко и зарегистрировала его на себя. Договор с заводом заключали на сумму 70 млн рублей, из которых 20 до сих пор не выплачены. По версии инсайдера, договоренности между отцом и сыном могут рассматриваться следствием в рамках дела о мошенничестве.

Пресс-служба АНПЗ отказалась комментировать «URA.RU» данную информацию. Также не сообщила, по какому поводу был подан иск, однако отметила, что судебный процесс будет открытым. В пресс-службе СУ СКР «URA.RU» сообщили, что уголовное дело, заведенное в июле в отношении Геннадия Лисовиченко по статье «злоупотребление полномочиями», находится в производстве. Телефон фирмы «Нео-ком» не отвечает. Ранее «URA.RU» сообщало, что АНПЗ подал иск на компанию Геннадия Лисовиченко «Нео-ком», сумма составила 20,3 млн рублей. Сам экс-директор завода скрывается от следствия за границей.