Темпы роста мировой экономики рекордно замедлятся

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал снижение темпов роста экономики у почти 90% стран мира. В этом году показатели станут самыми низкими с начала десятилетия. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
«Широкомасштабный спад мировой экономики означает, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия», — цитирует «РИА Новости» Кристалину Георгиеву. При этом она напомнила, что два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема. Также Георгиева отметила, что значительный вклад в нынешнюю ситуацию в экономике внесли торговые войны.
Как уточнила директор-распорядитель МВФ, если серьезный спад действительно произойдет, то «корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках». Это, по словам Георгиевой, превышает уровни, которые наблюдались во время финансового кризиса.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал больше обращать внимание на динамику мировой экономики, рост которой по итогам года может снизиться, напоминает RT.