Тюменские медики готовы пожертвовать свои органы после жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени медработники запустили флешмоб, в рамках которого выразили готовность жертвовать свои органы после смерти. На подобную инициативу их натолкнул эфир передачи Андрея Малахова, где обсуждался скандал в ОКБ №2.

О своем отношении к донорству участники флешмоба рассказывают в социальных сетях под хэштегом продолжайжить. Так, например, пользователь под ником dr.semeshko в Instagram написал, что он не против отдать свои органы по окончании жизни. «Сегодня за год в мире выполняется более 115 тысяч трансплантаций органов. Максимальный период функционирования трансплантата почки составляет 45 лет, сердца — 29. Доноры дарят людям много лет», — написано в сообщении. Другая пользователь Lusia_trosheva пишет: «Пусть мои органы используют по назначению. Я хочу продолжать жить в ком-то, а не просто в могиле гнить».

Подобных публикаций сейчас в Интернете свыше сотни. О массовом флешмобе уже высказались в департаменте здравоохранения Тюменской области. В пресс-службе заявили, что инициатива медиков — их личное дело. «Мы поддерживаем донорство как таковое. А то, что медики решили высказать свою позицию на фоне негативной ситуации — это их желание», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Трагедия на объездной дороге Тюмени произошла 19 сентября. В результате аварии легковушка, где находился Юрий Ференц, попала под под грузовик. Молодой человек впал в кому, спустя три дня его мозг перестал функционировать. Врачи ОКБ №2 предложили родственникам изъять здоровые органы пациента, чтоб спасти других людей. Заявление медиков привело к скандалу.