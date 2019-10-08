08 октября 2019

После скандала с изъятием органов тюменские медики готовы стать донорами. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, скорая помощь, реанимация, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Тюменские медики готовы пожертвовать свои органы после жизниФото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени медработники запустили флешмоб, в рамках которого выразили готовность жертвовать свои органы после смерти. На подобную инициативу их натолкнул эфир передачи Андрея Малахова, где обсуждался скандал в ОКБ №2.

О своем отношении к донорству участники флешмоба рассказывают в социальных сетях под хэштегом продолжайжить. Так, например, пользователь под ником dr.semeshko в Instagram написал, что он не против отдать свои органы по окончании жизни. «Сегодня за год в мире выполняется более 115 тысяч трансплантаций органов. Максимальный период функционирования трансплантата почки составляет 45 лет, сердца — 29. Доноры дарят людям много лет», — написано в сообщении. Другая пользователь Lusia_trosheva пишет: «Пусть мои органы используют по назначению. Я хочу продолжать жить в ком-то, а не просто в могиле гнить».

Подобных публикаций сейчас в Интернете свыше сотни. О массовом флешмобе уже высказались в департаменте здравоохранения Тюменской области. В пресс-службе заявили, что инициатива медиков — их личное дело. «Мы поддерживаем донорство как таковое. А то, что медики решили высказать свою позицию на фоне негативной ситуации — это их желание», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Трагедия на объездной дороге Тюмени произошла 19 сентября. В результате аварии легковушка, где находился Юрий Ференц, попала под под грузовик. Молодой человек впал в кому, спустя три дня его мозг перестал функционировать. Врачи ОКБ №2 предложили родственникам изъять здоровые органы пациента, чтоб спасти других людей. Заявление медиков привело к скандалу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#продолжайжить Сегодня в мире выполняется более 115 тысяч трансплантаций органов в год для сохранения жизни и здоровья пациентов с терминальными формами заболевания. Максимальный длительный период функционирования трансплантата почки составляет 45 лет, печени - 38, сердца - 29, поджелудочной железы - 25, лёгких - 20 лет. Смотрите, как много лет дарят людям доноры! При сравнении количества пересадок органов на миллион населения в год лидером является Испания - 86,4, средние показатели по странам Европы 39,3, в России только 9,0. По экспертным оценкам в России потребность в пересадке органов удовлетворена лишь для десятой части нуждающихся больных. В России действует так называемая презумпция согласия на трансплантацию. То есть считается, что любой совершеннолетний гражданин РФ готов после смерти стать донором органов. Если волеизъявление отсутствует, право заявить о своем несогласии на изъятие органов и тканей из тела умершего для трансплантации имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один из близких родственников. Критерием для изъятия органов является смерть мозга. Смерть мозга – медицинский диагноз, его констатируют независимо от того, собираются ли использовать органы для трансплантации. Вегетативное состояние (повреждение, а зачастую и смерть коры головного мозга) в России не является констатацией смерти. У каждого второго россиянина существует стереотипное мнение о том, что в России осуществляется незаконная торговля органами - «чёрная трансплантология». Эти предубеждения являются достаточно устойчивыми вне зависимости от возраста, уровня образования, материального положения. Мы запустили флешмоб «Даю спасти жизнь», чтобы как можно больше людей избавились от предубеждений, понимали и знали, что стать донором после смерти – это спасти пять человеческих жизней. Присоединяйтесь и размещайте свои фотографии с хэштегом #продолжайжить. https://vk.com/wall-183942261_578

Публикация от Сергей Семешко (@dr.semeshko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вчера был эфир в «Пусть говорят» о моих коллегах. Говорить об ошибках в общении можно долго и правого здесь не найдёшь - урок для всех на всю жизнь. Несомненно - ни один сотрудник Областной клинической больницы №2 никогда не задумывался и не мог представить себе даже возможность из корысти довести человека до смерти. Это факт, который не подлежит никаким спорам. Так же хочу высказать своё мнение. Я нахожусь в базе доноров костного мозга от @rusfond, как только поступит звонок (при отсутствии противопоказаний) - сразу приеду с надеждой спасти Жизнь. Если в моей жизни произойдёт трагедия, и мой мозг умрёт, но жизнедеятельность моего организма будет поддерживаться искусственно - я хочу, чтобы необходимые кому-то мои органы были применены по назначению. Я хочу продолжать жить в ком-то, потенциально быть частью чьих-то семей, чтобы моё сердце билось в груди чьей-то матери или отца, чьей-то дочери или сына. А не просто сгнить в могиле, не оставив после себя чего-то важного. Да, друзья, мы запустили флешмоб #продолжайжить - те, кто разделяет мои мысли присоединяйтесь.

Публикация от Люсенька???????? (@lusia_trosheva)

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...