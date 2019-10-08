08 октября 2019

Главный онкоцентр России, откуда массово увольнялись врачи, раскрыл зарплаты сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медсестра, кабинет, прием, здоровье, медицина, педиатр, больница
В онкоцентре сообщают, что средняя зарплата медсестер составляет почти 82 тысячи рублейФото: Илья Московец © URA.RU

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Блохина опроверг информацию о мизерных зарплатах. Клиника раскрыла суммы вознаграждения в пресс-релизе.

В центре заявили, что медсестра, рассказавшая о зарплате от 2 до 5 тысяч, распространяет ложную информацию, уменьшая сумму в десятки раз. В пресс-службе клиники подчеркнули, что средний медицинский персонал в отделении получает от 39,1 до 124,5 тысяч рублей при средней зарплате 81,8 тысяч рублей. Что касается врачей отделения, то их ежемесячное вознаграждение составляет от 64 до 341,5 тысяч рублей, при среднем заработке 156,4 тысяч рублей.

«Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы [рассказавшей о низкой зарплате], что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию», — передает слова представителя центра газета «Коммерсант». В клинике уточнили, что готовы опубликовать зарплату конкретной медсестры, если она даст на это согласие.

Центр также прокомментировал информацию о желании медсестер массово уволиться из больницы. «В НИИ детской онкологии и гематологии работает 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры», — сказали в больнице.

Ранее появилась информация, что медсестры планируют массово увольняться из онкоцентра «из-за нищенских зарплат». До этого в видеообращении сотрудники онкоцентра объявили о намерении массово покинуть клинику — решение связано с деятельностью руководства медучреждения.

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