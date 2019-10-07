Медсестры главного онкоцентра России собираются уволиться вслед за врачами

В Москве из Центра онкологии имени Блохина из-за мизерных зарплат массово собираются увольняться медсестры. Более того, их не устраивает и новое руководящее звено.
«Вот 3 тысячи рублей, вот 7 тысяч. Ни в чем себе не отказывайте! Я работаю последний месяц, поэтому не боюсь сейчас что-либо говорить», — сообщила журналистам одна из медсестер НИИ имени Блохина. Также медработник уточнила, что покинуть Центр онкологии в след за ней намереваются еще три человека. Получить комментарий руководства Центра онкологии имени Блохина на момент публикации не удалось.
При этом на странице независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» в Twitter появилась запись о том, что чиновники развязали целую войну на государственном уровне против детских онкологов. «Сначала принуждали к увольнению, разваливали коллектив, а теперь уже приказали этих редких специалистов не брать на работу», — написано в сообщении.
Ранее несколько десятков сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина записали видеообращение, где заявили о массовом увольнении в связи с тем, что новое руководство центра «дестабилизирует работу всей онкологической службы» и «ставит под угрозу жизни детей». В ответ на это руководство Центре имени Блохина обвинило медиков в спекуляциях, пояснив, что конфликтные ситуации после прихода нового руководства возможны в любом учреждении, передает RT.
Позже к президенту России Владимиру Путину обратились родители пациентов центра. Они попросили снять с должностей представителей нового руководящего звена, а также уточнили, что ряд препаратов для онкобольных детей вынуждены покупать на свои деньги.
Против детских онкологов и больных детей чиновники развернули целую войну на государственном уровне: сначала принуждали к увольнению и разваливали коллектив, потом родителей не пустили на пресс-конференцию, а теперь уже приказали этих редких специалистов не брать на работу. pic.twitter.com/YxyhKB05I0— Альянс врачей (@alyansvrachey) 6 октября 2019 г.