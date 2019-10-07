Медсестры главного онкоцентра России собираются уволиться вслед за врачами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , терапевт, доктор, медицина, врач, больница
Медперсонал Центра онкологии имени Блохина жалуется на зарплаты и руководствоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Москве из Центра онкологии имени Блохина из-за мизерных зарплат массово собираются увольняться медсестры. Более того, их не устраивает и новое руководящее звено.

«Вот 3 тысячи рублей, вот 7 тысяч. Ни в чем себе не отказывайте! Я работаю последний месяц, поэтому не боюсь сейчас что-либо говорить», — сообщила журналистам одна из медсестер НИИ имени Блохина. Также медработник уточнила, что покинуть Центр онкологии в след за ней намереваются еще три человека. Получить комментарий руководства Центра онкологии имени Блохина на момент публикации не удалось.

При этом на странице независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» в Twitter появилась запись о том, что чиновники развязали целую войну на государственном уровне против детских онкологов. «Сначала принуждали к увольнению, разваливали коллектив, а теперь уже приказали этих редких специалистов не брать на работу», — написано в сообщении.

Ранее несколько десятков сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина записали видеообращение, где заявили о массовом увольнении в связи с тем, что новое руководство центра «дестабилизирует работу всей онкологической службы» и «ставит под угрозу жизни детей». В ответ на это руководство Центре имени Блохина обвинило медиков в спекуляциях, пояснив, что конфликтные ситуации после прихода нового руководства возможны в любом учреждении, передает RT.

Позже к президенту России Владимиру Путину обратились родители пациентов центра. Они попросили снять с должностей представителей нового руководящего звена, а также уточнили, что ряд препаратов для онкобольных детей вынуждены покупать на свои деньги.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...