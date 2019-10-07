Медсестры главного онкоцентра России собираются уволиться вслед за врачами

Против детских онкологов и больных детей чиновники развернули целую войну на государственном уровне: сначала принуждали к увольнению и разваливали коллектив, потом родителей не пустили на пресс-конференцию, а теперь уже приказали этих редких специалистов не брать на работу. pic.twitter.com/YxyhKB05I0