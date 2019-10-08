Муфтий попросил губернатора ХМАО помочь со строительством мечети

От Натальи Комаровой ожидают помощи в строительства мечети в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатора ХМАО — Югры Наталью Комарову призвали оказать содействие в строительстве мечети в Ханты-Мансийске. Инициатором соответствующей просьбы стал председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

«Прошу вас „благословить“ мэра Ханты-Мансийска решить вопрос по строительству мечети в городе», — цитирует «РИА Новости» текст из доклада муфтия на открытии Всероссийского форума национального единства. Обращаясь к губернатору региона Наталье Комаровой, муфтий упомянул, что мусульмане ждут положительного вердикта от мэрии Ханты-Мансийска уже на протяжении более 20 лет. Ответ властей региона и администрации Ханты-Мансийска на данную просьбу пока неизвестен.

Ранее стало известно, что главе ХМАО Наталье Комаровой может грозить отставка наряду с девятью губернаторами регионов России.