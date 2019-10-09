В Грузии хотят засудить Россию

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways планирует засудить Министерство транспорта России из-за запрета авиасообщения между странами. В компании считают серьезные финансовые потери виной российского ведомства.
«Georgian Airways собирается подать иск в Европейский суд против министерства транспорта РФ на сумму 25 млн долларов за необоснованный запрет полетов в Россию», — цитирует «
В компании отметили, что формальной причиной для иска стал долг грузинского авиаперевозчика перед российской аэронавигацией на сумму 800 тысяч долларов. Претензия российского министерства связана с несоответствием нормам программ безопасности Georgian Airways, однако в авиакомпании с этим не согласны и считают, что их требования подходят под стандарты.
«Следовательно, решение Минтранса о запрете полетов для Georgian Airways незаконное, в результате чего компания понесла большой финансовый ущерб. Также были нарушены права наших пассажиров», — подытожил представитель компании.
Отношения России и Грузии ухудшились после того, как в июне российский депутат сел на место председателя грузинского парламента. Из-за этого в грузинской столице прошло несколько антироссийских митингов. В связи с этим Россия приняла решение приостановить авиасообщение с государством, а соответствующий указ вступил в силу 8 июля. Недавно министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что желает скорейшей отмены запрета, напоминает «