08 октября 2019

В Грузии хотят засудить Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, взлетное поле, аэропорт тбилиси, грузинские авиалинии, georgian airways, аэропорт имени шота руставели
Georgian Airways хочет отсудить у России 25 миллионов долларовФото: Сергей Заикин © URA.RU
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Обострение ситуации между Грузией и Россией

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways планирует засудить Министерство транспорта России из-за запрета авиасообщения между странами. В компании считают серьезные финансовые потери виной российского ведомства.

«Georgian Airways собирается подать иск в Европейский суд против министерства транспорта РФ на сумму 25 млн долларов за необоснованный запрет полетов в Россию», — цитирует «Федеральное агентство новостей» гендиректора Georgian Airways Романа Бокерию.

В компании отметили, что формальной причиной для иска стал долг грузинского авиаперевозчика перед российской аэронавигацией на сумму 800 тысяч долларов. Претензия российского министерства связана с несоответствием нормам программ безопасности Georgian Airways, однако в авиакомпании с этим не согласны и считают, что их требования подходят под стандарты.

«Следовательно, решение Минтранса о запрете полетов для Georgian Airways незаконное, в результате чего компания понесла большой финансовый ущерб. Также были нарушены права наших пассажиров», — подытожил представитель компании.

Отношения России и Грузии ухудшились после того, как в июне российский депутат сел на место председателя грузинского парламента. Из-за этого в грузинской столице прошло несколько антироссийских митингов. В связи с этим Россия приняла решение приостановить авиасообщение с государством, а соответствующий указ вступил в силу 8 июля. Недавно министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что желает скорейшей отмены запрета, напоминает «Царьград».

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