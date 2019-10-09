08 октября 2019

«Победе» запретили платную регистрацию в зарубежных аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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«Победа» не имеет права требовать с пассажиров деньги за регистрацию на рейсФото: Владимир Жабриков

Лоукостер «Победа» не имеет права требовать с пассажиров деньги ни за регистрацию, ни за оформление багажа в зарубежных аэропортах. Мосгорсуд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) отменить платную регистрацию.

В пресс-службе уточнили, что авиакомпания брала плату в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств, пишет «Интерфакс».

Между тем в соответствии с Федеральными авиационными правилами дополнительная плата за регистрацию и оформления багажа взиматься не должна. «Нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона», — отметили в прокуратуре.

Регистрационный сбор в 25 евро на стойках в аэропорту лоукостер ввел прошлой зимой. Авиаперевозчик заявлял, что это мера вынужденная. Авиакомпания, как заявляли в пресс-службе, несет потери из-за «аномального роста стоимости топлива и снижения курса рубля», но при ээтом не намерена поднимать цены на билеты. При вводе сбора лоукостер опирался на мировую практику, указывая, что неправильно включать в тариф стоимость услуги регистрации, если клиенты хотят сэкономить и зарегистрироваться самостоятельно.

В пресс-службе «Победы» заявили, что компания будет оспаривать решение суда.

Ранее в «Победе» изменили правила провоза ручной клади. В салоне самолета теперь можно провозить одно место ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36? 30? 4 сантиметра. Новые правила провоза багажа были приняты в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил, веденных Минтрансом в 2017 году.

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