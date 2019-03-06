«Победе» отказали в платной регистрации в аэропортах

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 21:58
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Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Минтранс не поддержал инициативу «Победы» о введении платной регистрации пассажировФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство транспорта РФ не поддержало идею авиакомпании «Победа» о введении платной регистрации пассажиров в российских аэропортах. В ведомстве уточняют, что в данный момент нет возможности для реализации этой инициативы.

«Мы не можем реализовать это предложение, потому что нет для него нормативных оснований», — приводит РБК слова представителя Минтранса.

Российский лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию пассажиров в аэропортах. Предполагалось, что сбор составит около одной тысячи рублей с человека. Благодаря этому перевозчик хотел снизить цены на билеты.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура потребовала признать незаконными действия «Победы», требующей плату за регистрацию пассажиров в иностранных аэропортах, напоминает РАПСИ. С осени прошлого года пассажиры лоукостера, пользующиеся его услугами за рубежом, должны заплатить 25 евро за регистрацию на стойке в аэропорту. Исключением являются рейсы из Беларуси и Казахстана, а также онлайн-регистрация.

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