08 октября 2019

Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Сверхмощные радары станут ответом противоракетным системам СШАФото: wikipedia.org

Министерство обороны РФ закроет Крым и Юг России с помощью сверхомощных радаров «Ниобий-СВ». Их установка станет ответом на размещение американских систем противоракетной обороны в Румынии.

«Новые радары, которые будут размещены в Крыму и на юге страны, нужны для обороны — создания и поддержания радиолокационного поля», — заявил «Известиям» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Военный подчеркнул, что российские радары в отличие от американских систем в Румынии не стреляют. «Американцам не нравится, что мы усиливаем флот и, как они говорят, превращаем Крым в крепость. Но мы вправе укрепляться так, как считаем нужным», — уточнил Бужинский.

По заверениям главного инженера войск ПВО СВ генерал-лейтенанта Александра Лузана, несколько дальнобойных радаров «Ниобий-СВ» позволят России «контролировать все Черное море». Как отмечает эксперт, главным достоинством систем является то, что они легко обнаруживают самолеты-невидимки, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты. Кроме того, высокая маневренность и уникальный набор характеристик делают эти радиолокационные системы почти неуязвимыми.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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