08 октября 2019

Бывшим сотрудникам ФСБ запретят покидать Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Даже уволившиеся из ФСБ сотрудники не смогут побывать за границей на протяжении пяти летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для всех бывших сотрудников Федеральной службы безопасности будет введен запрет на выезд из страны. Как уточнили в Госдуме, ограничение вводится на пять лет и призвано защитить сотрудников силовых структур и их семьи от необоснованных задержаний при выезде за рубеж.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Леонид Калашников сообщил «Коммерсанту», что с инициативой об ограничении выезда за границу бывших сотрудников ФСБ выступили в самом ведомстве. Он отметил, что ужесточение закона необходимо на фоне напряженной международной обстановки. Как напоминает издание, раньше запрет казался только тех сотрудников, кто имел дело с секретной информации.

Депутаты считают, что запрет будет распространяться на всех уволенных сотрудников. Но в первую очередь в зоне риска за рубежом будут те, кто принимал участие в борьбе с международным терроризмом, занимался пресечением наркотрафика в страну, торговли оружием и так далее.

По словам депутата Эрнеста Валеева, законопроект могли бы принять и для сотрудников внешней разведки, и для бойцов Росгвардии, однако пока нет общего закона по всем категориям военнослужащих, и для каждой такой группы должны быть разработаны отдельные поправки к соответствующим законам.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...