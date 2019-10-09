Грузия объявила, сколько потеряла из-за прекращения авиасообщения с Россией

Грузия потеряла более 110 миллионов долларов за июль—август в результате приостановления авиасообщения с Россией. Об этом заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.
«Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла 57 миллионов долларов, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила 56 миллионов долларов», — передает ТАСС слова Квривишвили. В сентябре туристический поток из России сократился на 20%, что повлияло на бизнес и туристическую индустрию.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава также высказалась по поводу запрета на прямые авиарейсы между государствами. Она отметила, что ожидает отмены данного закона, который вступил в силу 8 июля, так как уверена в безопасности отдыхающих, передает RT.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал документ, запрещающий авиаперелеты между Россией и Грузией. Глава государства пошел на крайние меры после антироссийских акций протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня, напоминает