08 октября 2019

Грузия объявила, сколько потеряла из-за прекращения авиасообщения с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, флаг грузии, грузия, тбилиси, грузинский флаг, стоковое фото
Грузия против прекращения авиаперелетов между странамиФото: pixabay.com / Pixabay License

Грузия потеряла более 110 миллионов долларов за июль—август в результате приостановления авиасообщения с Россией. Об этом заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

«Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла 57 миллионов долларов, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила 56 миллионов долларов», — передает ТАСС слова Квривишвили. В сентябре туристический поток из России сократился на 20%, что повлияло на бизнес и туристическую индустрию.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава также высказалась по поводу запрета на прямые авиарейсы между государствами. Она отметила, что ожидает отмены данного закона, который вступил в силу 8 июля, так как уверена в безопасности отдыхающих, передает RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал документ, запрещающий авиаперелеты между Россией и Грузией. Глава государства пошел на крайние меры после антироссийских акций протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня, напоминает Life.ru.

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