Энергетики из ХМАО отреагировали на слухи о переезде в другой регион

На здании «МЭС Западной Сибири» должна поменяться вывеска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В «МЭС Западной Сибири» опровергают появившуюся в СМИ информацию о переезде офиса компании из Сургута в Екатеринбург из-за реорганизации филиалов ФСК ЕЭС. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Объединение филиалов требует корпоративных решений. В настоящее время таких решений нет», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе «МЭС Западной Сибири». Там также добавили, что сейчас происходит замена вывески компании на офисном здании, которая связана с переходом на единый фирменный стиль группы компаний «Россети».

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией сообщает, что переезд в Екатеринбург в «МЭС Западной Сибири» все-таки обсуждается. «Принципиальное решение на уровне руководства принято. Сейчас подсчитываются все экономические составляющие, сколько людей готово переехать, сколько останется в Сургуте, сколько денег уйдет на выплату под сокращение», — сообщает инсайдер. На сайте компании указано, что МЭС Западной Сибири работает в трех субъектах УРФО и отвечает за работу 13 тысяч километров линий электропередачи и 90 трансформаторных подстанций.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о смене прописки на Санкт-Петербург компании «Газпром переработка». Теперь в крупнейшем городе ХМАО ходят слухи о возможной реорганизации «Газпром трансгаз Сургут» и переезде в северную столицу главного градообразующего предприятия — компании «Сургутнефтегаз».