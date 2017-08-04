18:03 04 августа 2017 0

Газовики так и не закончили амбициозный проект по строительству нового офиса в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

До конца августа ООО «Газпром Переработка» завершит перевод сотрудников административного аппарата в Санкт-Петербург из Сургута. Часть персонала уже приступила к работе на новом месте, сообщили «URA.RU» источники внутри компании.

По словам сотрудников, им запрещено публично комментировать свой переезд. Руководство «Газпром Переработки», напомним, до сих пор не сделало никаких официальных заявлений и игнорирует запросы от СМИ.

Сотрудники компании делятся фотографиями нового офиса в соцсетях Фото: соцсети

В Северной столице «Газпром Переработка» арендовала на 10 лет Renaissance business park — недавно построенный офис-центр на Смолячкова, 6. Известно, что газовики внесли аванс в размере почти 4 млрд рублей.

По словам сотрудников, строители едва успели закончить все работы. «В первый день пришлось полдня ждать, пока подключат компьютеры. Есть недоделки, где-то проблемы с розетками, со столами, с техникой — но обещают скоро все закончить», — рассказала одна из сотрудниц компании.

По словам работников, руководство «Газпром Переработки» пообещало решить главные вопросы — компенсировать зарплату (в Югре она состояла не только из оклада, но и из 120-процентной надбавки в виде северного и районного коэффициентов), а также помочь решить вопросы с жильем. «Были внесены изменения в трудовой договор каждого работника и в коллективный договор. Самое главное — обещают ближайшие три года выплачивать компенсацию на съем квартир. Суммы у всех разные в зависимости от должности, в среднем примерно по 35 тысяч рублей ежемесячно», — рассказывает один из сотрудников предприятия.

Собеседник отмечает, что не всем удалось арендовать жилье вблизи офиса, поскольку предприниматели взвинтили цены, готовясь к переезду «Переработки». В самой компании уверяют, что все эти льготы и компенсации документально оформлены в трудовых договорах. В профсоюзной организации рассказали, что сотрудникам не только помогли перевезти вещи в Санкт-Петербург, но и договорились о скидках на жилье в Северной столице для работников предприятия.

«Профсоюзная организация заключила договоры с основными застройщиками Санкт-Петербурга о включении в нашу программу „профсоюзный дисконт“. Строители дадут определенные преференции на недвижимость работника. Мы организовали централизованную перевозку личных автомобилей автовозами — люди сами оплатили, но это вышло в два раза дешевле, чем если бы машины перевозили по одиночке. И третий момент — мы заключили с транспортной компанией договор, благодаря которому сотрудникам дали скидку 20% на перевозку личных вещей», — рассказал «URA.RU» председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» Сергей Васин.

Сам Сергей Васин сейчас находится в Санкт-Петербурге. Помимо должности в профсоюзе, он занимает пост депутата сургутской Думы, где возглавляет фракцию «Единой России». Васин пока не принял решение, останется ли он в рядах народных избранников. «Этот вопрос пока открытый. Сейчас моя главная задача, чтобы все сотрудники безболезненно переехали в Санкт-Петербург. Пока что получается. А к вопросу с мандатом я приступлю уже позднее и буду обсуждать его как с „Газпромом“, так и с властями города», — рассказал «URA.RU» Сергей Васин.

Коллега Васина по депутатскому корпусу и уже бывший коллега по «Переработке» Алексей Кучин уже перешел в другую «дочку» газовой монополии — «Газпром Информ». По неофициальным данным, его примеру последовали несколько десятков сотрудников «Переработки». Почти всем удалось трудоустроиться в предприятия «Газпрома» — не только в Сургуте, но и других городах ХМАО. Остались и те, кому рабочих мест не хватило. Это подтверждают и в профсоюзе.

«Массового оттока не было, но с каждым условия обсуждались индивидуально. Если была возможность перевести в филиалы или другие общества „Газпрома“ — это делалось. Что касается тех, кому ничего не нашли — это в основном пенсионеры, которые ушли на пенсию. Но отмечу, все делалось в рамках трудового законодательства. Может быть, будут недовольные — они есть всегда. Но пока не вижу таких случаев», — прокомментировал председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» Сергей Васин.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в 2016 году в отставку был отправлен гендиректор «Газпром Переработки» Юрий Важенин. После этого появилась информация, что администрация компании переедет в Санкт-Петербург.

Ущерб, который понесут бюджет Сургута и казна ХМАО из-за отъезда крупной «дочки» «Газпрома», до сих пор не оценили. Также отметим, газовый монополист понес потери в виде недостроенного офиса «Переработки» (по некоторым данным, в него вложили порядка 13 млрд рублей), которое сейчас выставлено на продажу в числе ряда других непрофильных активов.