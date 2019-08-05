Топы «Сургутнефтегаза» переезжают раньше, чем ожидали в Югре

Переезд штаб-квартиры нефтяников повлечет за собой перерегистрацию компании. Вопрос — с какой скоростью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Весной 2020 года аппарат управления компании «Сургутнефтегаз» собирается переезжать в Санкт-Петербург. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников внутри корпорации — главного налогоплательщика Югры. Инсайдеры сообщают, что в северную столицу отправлены представители предприятия, которые должны оценить обстановку и решить вопрос с офисными помещениями. Ранее информация о переезде «Сургутнефтегаза» появлялась, но определенных сроков не озвучивалось — ожидалось, что это произойдет в ближайшие годы.

«Идея, связанная с переездом, нравится многим топ-менеджерам „Сургутнефтегаза“. Петербург — второй по численности российский мегаполис, который находится гораздо ближе к центру принятия решений. Да и климат несмотря на свои особенности лучше, чем в Югре. Высокому начальству не обязательно находиться в Сургуте. Они каждый день не ездят на производственные объекты», — рассказывает инсайдер. Собеседники агентства не располагают информацией о том, с какой скоростью переезд штаб-квартиры нефтяников повлечет за собой перерегистрацию компании, но отмечают, что это произойдет.

Основные производственные мощности «Сургутнефтегаза» расположены в Югре Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Один из высокопоставленных сургутских чиновников считает подобные разговоры преждевременными: «Сургутнефтегаз» строит в городе несколько новых зданий для структурных подразделений. Не думаю, что компания вкладывала бы миллиарды рублей в инфраструктуру и при этом хотела уйти из региона», — считает собеседник. Он также добавил, что переезд из Сургута в Петербург компании «Газпром переработка» в 2017 году не оказал заметного влияния на экономику города. Но согласился, что влияние «Сургутнефтегаза» кратно выше.

Весной нефтяники подписали очередное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством ХМАО. В 2019 году его размер составил 4,6 млрд рублей. Предприятие инвестирует в строительство, капитальный ремонт, содержание объектов, выплаты коренным народам Севера, покупку медикаментов и медицинского оборудования. Помимо этого в бюджет Югры от «Сургутнефтегаза» поступают доходы от налога на прибыль.

Впрочем, впервые за долгое время по итогам шести месяцев 2019 года «Сургутнефтегаз» отчитался об убытках почти в 38 млрд рублей. «Не думаю, что это связано с производственной деятельностью компании. Такое могло произойти из-за укрепления рубля в начале года. Это бывает с тем, кто продает свой товар на внешний рынок или чьи активы переведены в валюту», — считает первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы Сергей Есяков.

Тем не менее налога в пользу бюджета ХМАО от «Сургутнефтегаза» по итогу полугодия не получит.

Один из ведущих экспертов по российским регионам Наталья Зубаревич рассматривает несколько вариантов будущего для «Сургутнефтегаза» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ Натальи Зубаревич считает, что ситуация с переездом «Сургутнефтегаза» может развиваться по двум сценариям. «Омский НПЗ после того, как «Газпром нефть» сменил прописку на Санкт-Петербург, по месту нахождения платит только налог на имущество. Если в истории с «Сургутнефтегазом» будет использован такой же вариант, то выиграет исключительно Санкт-Петербург, и в России появится второй город после Москвы, который живет на ренту. Но «Сургутнефтегаз» по всем структурам создал консолидированную группу налогоплательщиков. В таком случае компания налоги распределяет в соответствии с количеством рабочих мест или стоимостью основных фондов на территории присутствия. Понятно, что в таком случае Югра держит пальму первенства для всех остальных регионов, где работает «Сургутнефтегаз», — считает эксперт.

Узнать официальную позицию предприятия не удалось. В пресс-службу компании был отправлен официальный запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее «URA.RU» уже сообщало о том, что внутри «Сургутнефтегаза» обсуждались слухи о возможном переезде головного офиса в Санкт-Петербург. Летом стало известно о продаже страхового общества «Сургутнефтегаз», как непрофильного актива нефтяников — группе компаний «Регион».