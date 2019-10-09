В самом богатом регионе России оказались одни из самых низких стипендий

В Ямало-Ненецком автономном округе средний размер академической стипендии равен 1,83 тыс. рублей при том, что уровень дохода жителей региона является самым высоким в России.
«Главными аутсайдерами [в рейтинге регионов по размеру стипендии] стали Ленинградская область (1,36 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 тыс. рублей) и Кабардино-Балкария (2 тыс. рублей)», — приводит
Регионом, где студентам учиться выгоднее всего, стала Якутия, там стипендия в среднем составляет 7,18 тыс. рублей в месяц. Второе и третье места достались Мурманской (6,55 тыс. рублей) и Магаданской (6,26 тыс. рублей) областям.
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с изданием допустил, что высокие стипендии в этих регионах связаны с их спецификой, включая суровые климатические условия.