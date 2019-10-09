Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна, фотографируя белок

Игорь Чечиков находится в реанимации с травмой головы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель генерального директора «Вертолетов России» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков выпал из окна своего загородного дома в Подмосковье. Сейчас мужчина находится в реанимации.

«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном», — цитирует пресс-службу «Вертолетов России» RNS . Представители компании не уточнили, о каком сотруднике идет речь. В пресс-службе добавили, что обстоятельства несчастного случая являются «домыслом».

Инцидент произошел в Подмосковье 5 октября, сообщает РЕН ТВ. Несчастный случай якобы произошел, когда мужчина фотографировал белок из окна. В тот момент Чечиков мог быть пьян. По данным СМИ, сейчас мужчина находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой.