В прибывшем в Москву «радиоактивном» поезде нашли источник излучения

Источник излучения находился в пятом вагоне состава, сообщили в экстренных службах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источник радиационного излучения в прибывшем накануне из Берлина в Москву поезде находился в пятом вагоне в купе для маломобильных пассажиров. К такому выводу пришли специалисты ФГУП «Радон» госкорпорации «Росатом», которые исследовали железнодорожный состав.

«В купе для маломобильных граждан в вагоне №5 зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 мкЗв/ч», — приводит РИА «Новости» слова сотрудника экстренных служб столицы. Он отметил, что в настоящий момент угрозы для людей нет, хотя выявленная доза почти в четыре раза превышает предельно допустимую норму — 0,6 мкЗв/ч.

Как писало «URA.RU», накануне из Берлина на Белорусский вокзал в Москву прибыл поезд с повышенным радиационным фоном. Превышение допустимого уровня радиации заметили на границе Польши и Белоруссии. Предполагалось, что радиационный след мог оставить один из пассажиров, который проходил лечение от рака, напоминает «Национальная служба новостей».

Дезактивация вагона будет проведена в депо «Киевская» сотрудниками «Федеральной пассажирской компании» — дочерней структуры «Российских железных дорог».