Находящийся в бегах экс-директор Антипинского НПЗ пытается вернуть «золотой парашют»

Экс-глава АНПЗ запрашивает премию в размере более 650 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Экс-директор Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко пытается обжаловать решение Ленинского районного суда Тюмени, который отказал ему в выплате «золотого парашюта» от завода в виде премии размером более 10 $ млн (650 млн рублей). Соответствующая информация опубликована в картотеке Ленинского районного суда.

Согласно размещенным данным, жалоба была подана самим Геннадием Лисовиченко. Она уже принята судом к рассмотрению. Данных о предоставлении возражений в картотеке не отображено, дата рассмотрения не известна. В Антипинском НПЗ данный иск по-прежнему не комментируют.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 9 августа Ленинский суд отказал удовлетворении иска бывшему главе Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко. Его интересы на процессе представляла супруга Ксения Лисовиченко. В зале суда она рассказала, что руководитель сам выписал указ о своем премировании незадолго до увольнения. Антипинский НПЗ на данный момент находится в процедуре наблюдения. А в отношении его экс-директора Геннадия Лисовиченко заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» — его подозревают в причинении ущерба предприятию на 35 млн рублей. Сам он скрывается от следствия за границей.