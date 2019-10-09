Российские власти считают «криминальным чтивом» сообщения о рассекреченном подразделении ГРУ

Дмитрий Песков заверил, что Москва заинтересована в дружеских отношениях с Европой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле опровергли появившуюся в западных СМИ информацию о существовании секретного российского подразделения по дестабилизации политической обстановки в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подобные публикации «из разряда криминального чтива».

«Президент Владимир Путин говорил о том, что Москва заинтересована в добрых отношениях с Европой в целом и отдельными странами. Это неоднократно подтверждалось», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее американская газета New York Times сообщила, что дестабилизацией ситуации в Европе занимается секретное подразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ). По данным издания, подразделение состоит из сотрудников воинской части 29155, которые специализируются на саботаже и подрывной деятельности. Якобы именно они стоят за отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.