На Урале представитель Минобороны обложил данью военные предприятия

Сотрудники ФСБ взяли коррупционера с поличным (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области экс-представитель военной приемки, с 2013 года получавший взятки от исполняющих оборонный заказ предприятия, приговорен к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 28,8 млн рублей. Такое решение принял Магнитогорский военный суд.

«Уполномоченный за госприемку изделий ОПК ежемесячно получал взятки от 300 до 750 тыс. рублей от коммерческих предприятий за общее покровительство. Общая сумма взяток составила 27 млн рублей. Помимо лишения свободы и штрафа, суд обратил в доход государства три объекта недвижимости осужденного стоимостью 21,7 млн рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Представитель военприемки был задержан сотрудниками ФСБ в марте. По информации агентства, он курировал деятельность Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева и еще десяти предприятий в Миассе, работавших на оборону.

Налаженный «бизнес» погубила склонность к роскошной недвижимости, из-за чего коррупционер попал в поле зрения контрразведчиков. В момент передачи 750 тыс. рублей от одной из подведомственных организаций, он был задержан на территории ракетного центра.