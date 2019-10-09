На Украине выступили против продления контракта с «Газпромом»

Украинская сторона не намерена продлевать соглашение с «Газпромом» на текущих условиях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украинская газовая компания «Нафтогаз» не будет продлевать действующий контракт с «Газпромом» на транспортировку российского сырья. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона готова подписать новый контракт только в том случае, если оператором от России будет не «Газпром», а другая компания.

«Единственным вариантом подписания контракта для российской стороны будет новая компания. Если честно, мне сложно представить, чем новой компании и украинской стороне может быть интересно продолжение старого контратака», — приводит слова Коболева RNS . Он добавил, что новое соглашение должно быть подписано «по европейским правилам».

«И давайте договариваться с новым оператором, какие будут объемы, какие будут сроки… Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то суррогатные [краткосрочные] варианты», — заявил топ-менеджер на Украинском газовом форуме.

Контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. На встрече представителей России, Украины и Еврокомиссии, которая прошла 19 сентября в Брюсселе, глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил оформить краткосрочное соглашение, если к началу 2020 года Киев не успеет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза.