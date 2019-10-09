Депутат Госдумы предложил лишать доплат к пенсиям осужденных чиновников

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков предложил лишать повышенной пенсии осужденных чиновников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов»
«Предлагаю облдуме [Саратовской — ред.] принять закон как у военных. Если чиновник осужден за воровские статьи, лишать и звания, и дополнительного финансирования», — заявил депутат. По словам Панкова, средняя пенсия чиновника — около 20 тысяч рублей, однако благодаря доплате они получают 100 тысяч в месяц.
Доплаты идут из средств местного и областного бюджета, добавил Панков. Соответственно, осужденные чиновники получают большие пенсии за счет обычных граждан.
Ранее депутаты думы Курганской области приняли в двух чтениях законопроект, ужесточающий правила получения доплаты к пенсии бывшим чиновникам. Для получения доплаты необходимо будет проработать на государственной службе не менее десяти лет.