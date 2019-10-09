Путин объяснил, какие зарплаты должны быть у медиков

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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, медведев дмитрий, путин владимир, володин вячеслав
Владимир Путин напомнил премьер-министру о важности улучшения первичной медицинской помощиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, чтобы она мотивировала их к эффективной работе и позволила решить кадровый вопрос в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Очень важный вопрос — это плата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе», — пояснил президент. Без решения этого вопроса, нельзя будет решить кадровый вопрос, добавил Путин. Он также подчеркнул важность улучшения первичной медицинской помощи.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Путин поручил правительству утвердить требования зарплате медработников. При этом российский лидер предупредил министров, что снижать компенсационные выплаты в пользу оклада нельзя.

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