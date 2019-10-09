Путин дал задание Медведеву по зарплатам врачей и медсестер

Правительство должно будет утвердить требования к структуре зарплаты медработников, говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, которое опубликовано на официальном сайте Кремля. При этом российский лидер предупредил министров, что снижать компенсационные выплаты в пользу оклада нельзя.
В документе указано, что правительство должно установить доли гарантированных выплат. «Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, предусмотрев при этом неснижение компенсационных и иных выплат», — говорится в поручении президента.
Кроме того, правительство должно будет оценить дополнительные расходы бюджетов при переходе к отраслевой системе оплаты труда, а также заняться вопросами подготовки и формирования кадрового резерва управленцев для системы здравоохранения. Срок исполнения поручения до 30 апреля 2020 года. Отвечать за него будет премьер-министр Дмитрий Медведев.