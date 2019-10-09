08 октября 2019

Путин дал задание Медведеву по зарплатам врачей и медсестер

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, медведев дмитрий, путин владимир, володин вячеслав
Владимир Путин дал поручение Дмитрию Медведеву утвердить требования к структуре зарплаты медработниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство должно будет утвердить требования к структуре зарплаты медработников, говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, которое опубликовано на официальном сайте Кремля. При этом российский лидер предупредил министров, что снижать компенсационные выплаты в пользу оклада нельзя.

В документе указано, что правительство должно установить доли гарантированных выплат. «Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, предусмотрев при этом неснижение компенсационных и иных выплат», — говорится в поручении президента.

Кроме того, правительство должно будет оценить дополнительные расходы бюджетов при переходе к отраслевой системе оплаты труда, а также заняться вопросами подготовки и формирования кадрового резерва управленцев для системы здравоохранения. Срок исполнения поручения до 30 апреля 2020 года. Отвечать за него будет премьер-министр Дмитрий Медведев.

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