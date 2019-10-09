Губернатор Иркутской области захотел повысить себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко хочет поднять себе должностной оклад на 44%. Соответствующий проект он внес на рассмотрение в региональное заксобрание.
«Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность Губернатора Иркутской области», — говорится в заключении правого управления. Повысить оклад планируется с 18 880 рублей до 27 167 рублей. Согласно законопроекту, увеличить зарплату могут и 74 областным чиновникам.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что оклад планируют поднять с 1 октября. На реализацию потребуется дополнительно 32,3 млн рублей из областного бюджета. Из них 14 млн рублей пойдут на увеличение должностных окладов, а 17 млн рублей — на формирование фонда материального стимулирования.
Как писало «URA.RU», глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич уволилась после скандала с аудиозаписью, на которой она назвала жертв паводка в Тулуне «бичевней». Левченко заявлял, что на записи обнаружены признаки монтажа. После того, как аудио появилось в интернете, женщину отстранили от работы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со ссылкой на губернатора Иркутской области.