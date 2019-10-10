Экономист: уволенный опытный советник Путина был «белой вороной» во власти

Сергей Глазьев хорошо себя проявил на должности советника президента РФ, полагает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Глазьев, уволенный с должности советника президента РФ Владимира Путина, всегда считался «белой вороной» в высших эшелонах российской власти. Такое мнение высказал экономист Михаил Фрейдлин.

«У него другая парадигма. Она отличается от всего того, что делают все остальные. Он там как „белая ворона“ среди этих провластных экономистов и провластной свиты, которая отвечает за экономику, вокруг президента. Хотя он, я знаю, Сергей Юрьевич очень хорошо относится к президенту и понимает, что благодаря Владимиру Владимировичу очень много сделано в стране», — заявил эксперт « Царьграду ». Фрейдлин также сообщил, что, по его мнению, Глазьева долгое время сознательно «оттирали» от главы государства представители экономического блока правительства РФ.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника. Теперь экономист будет работать на должности министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Сергей Глазьев, бывший депутат Госдумы от КПРФ, стал советником Путина в 2012 году. Глазьев известен своими экстравагантными экономическими убеждениями. В частности, в ходе работы в администрации президента он неоднократно предлагал зафиксировать курс рубля, печатать больше денег, увеличить дефицит бюджета. Глазьев является сторонником евразийской экономической интеграции, в частности интеграции Украины и России, а также сторонником независимой от Запада суверенной финансовой и промышленной политики.