Минздрав хочет решить кадровый дефицит врачей с помощью мигрантов

Власти хотят привлекать врачей в Россию из-за рубежа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Кадровый потенциал российских врачей способен закрыть потребность страны в медиках только на четыре процента, поэтому Минтруд и Минздрав для решения дефицита врачей готовы привлекать специалистов из-за границы. Это следует из данных указанных министерств.

«В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд. На бирже труда при этом зарегистрировано всего лишь тысяча соискателей вакансии врача.

Для решения проблемы Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, специалистам которых предоставят упрощенный порядок получения гражданства России. Региональные власти, как отмечается, попросили дополнить перечень врачами и фельдшерами скорой помощи.