Директор главного онкоцентра России раскрыл свою зарплату

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл размер своей зарплаты, а также рассказал, сколько получают его заместители.
«Они [заместители] получают 220 тыс. рублей в месяц. У врачей зарплаты разные: от 160 до 300 тыс. рублей. Директор института получает 180 тыс. рублей», — рассказал Стилиди газете «Известия». На данный момент, по его словам, у него семь замов.
Ранее, напомним, глава онкоцентра говорил, что в первые шесть месяцев этого года научные сотрудники центра в среднем получали 169 тысяч рублей, врачи — 179 тысяч, медсестры — 86 тысяч, санитарки — 66 тысяч. В июле зарплаты были снижены на 30%, однако к августу вернулись на прежний уровень.
В конце сентября врачи НМИЦ пожаловались на плохие условия труда и непрозрачное распределение зарплат сотрудникам. Если ситуация не исправится, медики пригрозили уволиться, а позже стало известно, что заявления написали больше 10 сотрудников. Позже Иван Стилиди признался, что около 30 сотрудников центра с большей долей вероятности попадут под сокращение из-за финансовых проблем.