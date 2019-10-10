В России хотят снизить прожиточный минимум

Уменьшение прожиточного минимума связали с падением цен на продукты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.

В пояснительной записке к документу говорится, что этот показатель планируется установить в размере 11 012 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, для пенсионеров — 9 090 рублей, пишет «Российская газета». Таким образом, в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором квартале.

Авторы проекта поясняют, что уменьшение связано с падением цен на продукты, которыми «измеряют» прожиточный минимум. В частности, подешевели картофель (на 12,6%), лук (24,1%), сахар (11,2%) и яйцо (4,7%). Однако такое снижение цен регулярно происходит в конце лета и начале осени, поэтому сезонное уменьшение величины прожиточного минимума наблюдалось и в предыдущие годы.

Ранее «Левада-центр» выяснил, что россияне считают бедными те семьи, в которых средний доход на одного домочадца не выше 12,5 тысячи рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Следовательно, субъективное ощущение граждан о бедности на 11,6% выше, чем прожиточный минимум. Во втором квартале его размер составил 11,2 тысячи рублей, уточняет VSE42.Ru.