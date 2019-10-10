На шоу Малышевой, которая предложила повысить пенсионный возраст, выделили миллионы от государства

Программа Елены Малышевой получит 57 миллионов рублей Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

Производитель программы «Жить здорово!», ведущей которой является Елена Малышева, получит 57 миллионов рублей от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Соответствующие документы опубликованы на портале «ГосЗатраты».

В соглашении о предоставлении из федерального бюджета субсидии говорится о том, что компания ООО «Пиманов и партнеры» производит социально значимую программу в области электронных СМИ. Всего подписано три соглашения: два на сумму 27 миллионов рублей и одно на 3 миллиона рублей. В передаче будут освещать три темы: «До 60 и старше» (67 программ), «Поддержка семей с детьми» (62 программы) и «Укрепление общественного здоровья» (12 программ).

Полученные деньги планируется потратить на зарплату работникам, аренду оборудования и помещения, декорации, реквизит и костюмы, приобретение расходных материалов. Субсидии будут выделены в 2019 году.

Ранее телеведущая Елена Малышева высказалась по поводу повышения пенсионного возраста. Она предложила россиянам выходить на пенсию в возрасте 67 лет, так как увеличилась продолжительность жизни, передает агентство Nation News. В беседе с «URA.RU» Малышева призналась, что эту идею она озвучила еще до принятия пенсионной реформы.