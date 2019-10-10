Санитарка раскрыла размер зарплаты в онкоцентре Фото: Николай Бастриков © URA.RU

За половину месяца санитарке НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина выплатили 6,5 тысячи рублей, а администратор медучреждения получил 32 тысячи рублей за месяц. Об этом сообщает независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

«Вот сколько получила санитарка из НМИЦ им. Блохина за половину месяца. В федеральном онкоцентре в столице России. Какие майские указы, тут до прожиточного минимума бы дотянуть», — написали в сообществе профсоюза в социальной сети «ВКонтакте». Там же опубликована выписка со счета в банке. На квитанции видно, что за полмесяца санитарка получила 6,5 тысячи рублей.

Сообщается, что в бухгалтерии больницы перестали выдавать справки НДФЛ (налог на доходы физических лиц). В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина на момент публикации не удалось подтвердить информацию о низких зарплатах и невыдаче медработникам справок, в которых отражены сведения об источнике дохода, заработной плате и удержанных налогах. По телефону, указанному на сайте центра, на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

Ранее в главном онкоцентре России, где сотрудники бунтуют из-за действий руководства, раскрыли зарплаты работников. По данным пресс-службы больницы, медицинский персонал среднего звена получает от 39,1 тысячи, а врачи от 64 тысяч рублей, передает портал VSE42.RU. При этом директор института получает 180 тысяч рублей.

Зарплата санитарки онкоцентра за полмесяца Фото: сообщество «Альянс врачей» в соцсети «ВКонтакте»