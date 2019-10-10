В обысках приняли участие сотрудники СКР и ФСБ Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Следователи четвертого управления ГСУ СК РФ (с дислокацией в Екатеринбурге — прим.ред.) при поддержке ФСБ провели обыски в прокуратуре Нефтеюганска в рамках уголовного дела против советника главы города Максима Виера. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«С учетом того, что причиной увольнения вице-мэра Сергея Лагойды было представление прокуратуры, следователи пытаются установить, как поддельные документы могли оказаться в качестве вещественного доказательства в суде», — заявил инсайдер. Еще один источник «URA.RU» в силовых структурах заявил, что в результате следственных мероприятий из здания прокуратуры Нефтеюганска был изъят компьютер. Между тем, ранее появлялась информация о возможной отставке прокурора Нефтеюганской межрайонной прокуратуры Павла Гусенкова.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО не смогли оперативно прокомментировать информацию. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко попросила прислать официальный запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало о возбуждении уголовного дела против советника главы Нефтеюганска, ему инкриминируется обвинение в фальсификации документов при увольнении вице-мэра Лагойды. Заместитель главы администрации затем восстановился в должности через суд. А в январе следователи четвертого управления ГСУ СК уже пытались возбудить уголовное дело против Дегтярева и Виера за этот инцидент, однако в результате их решение было отменено генеральной прокуратурой.