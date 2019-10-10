09 октября 2019

Севший без шасси самолет Ан-12 пытаются убрать с взлетной полосы аэропорта «Кольцово». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный Ан-12 заблокировал ВПП аэропорта КольцовоФото: Соцсеть
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Военный самолет экстренно сел в Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пытаются освободить взлетно-посадочную полосу от военно-транспортного самолета Ан-12БК, севшего «на брюхо» из-за отказа шасси. К самолету подогнали кран и буксир, которые должны сдвинуть самолет с места.

«Работа Кольцово парализована, уже задержаны десятки рейсов на прилет и вылет. Необходимо срочно освободить ВПП, чтобы возобновить работу. Ан-12 оттащат в сторону, где с ним будут работать специалисты из комиссии, расследующей обстоятельства ЧП», — сообщили «URA.RU» в Кольцово.

Ранее «URA.RU» сообщило, что Ан-12, прилетевший в Екатеринбург из Челябинска, совершил посадку «на брюхо». Шасси отказало во время посадки, поэтому экстренную посадку КВС не запрашивал. На борту находились 17 человек, но никто не пострадал. В результате ЧП аэропорт Кольцово не работает. Стало известно, что этот борт был изготовлен в 1968 году и имеет двойную, военную и гражданскую, регистрацию. Герой России летчик-испытатель Магомед Толбоев назвал пилотов Ан-12 героями.

Тягач пытается освободить ВПП для возобновления работы аэропорта
Фото: Виталий Ростовский, Инстаграм

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© Служба новостей «URA.RU»
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