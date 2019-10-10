Медсестра из Магнитки пожаловалась на низкую зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обсуждают мизерную зарплату медсестер в городской больнице. В крупнейшем местном паблике «Черное& Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» выставили фото расчетного листка медсестры горбольницы №2, согласно которому за август она получила около 2,9 тыс. рублей, а за сентябрь — 11,8 тыс. рублей, передает корреспондент «URA.RU».

«Зарплата медсестры „Сдохни медсестра“», — подписан пост. Он собрал 32 тыс. просмотров и 388 комментариев. Многие горожане недоумевают от такой низкой зарплаты медсестер. Однако отдельные комментаторы обратили внимание, что в первой расчетке указано 39 отработанных часов за месяц. «У вас отработано 39 часов, естественно з/п низкая. Плюс третий разряд, куда ниже то», — написала Александра Астахова. Что касается второй расчетки, то с учетом аванса общая зарплата составляет около 16 тыс. рублей.

«Ну, отлично, в поликлиники минимум 300 человек проходит, а то больше. Приходишь без ног домой за 16 тыс.», — написала Женечка Шкирмонтова. «Вы умеете делать что-то, за что платят больше? Идите и делайте. И 300 человек — это, мягко говоря, преувеличено», — ответила ей Анна Ишматова.

В приемной и пресс-службе горбольницы не отвечают на звонки. В пресс-службе мэрии Магнитогорска попросили прислать письменный запрос, что и было сделано.

Ранее по региону прокатилась серия скандалов в связи с низкими зарплатами медиков. Губернатор Алексей Текслер заявил, что ситуацию исправят нацпроект и областная программа.

Это зарплата за неполный август Фото: «Черное& Белое Магнитогорск» во «Вконтакте»