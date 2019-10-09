В челябинские больницы вербуют врачей по всей России

Алексей Текслер (справа) назвал медицину самой острой проблемой Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Дефицит врачей на Южном Урале планируется ликвидировать за счет привлечения кадров со всей России и привлечения медиков сверх квот, определенных федеральными программами. Об этом заявил «URA.RU» 9 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мы запускаем программу привлечения врачей сверх параметров, предоставляемых федеральными программами „Земской доктор“ и „Земской фельдшер“. Плюс индивидуально работаем с врачами по всей стране, на те проблемные места, особенно в районах, где не хватает даже управленцев и врачей узких специальностей», — заявил Текслер корреспонденту «URA.RU» в Москве после встречи с президентом России.

«Из 700 выпускников нашего медицинского вуза только 200 человек идут в больницы. Делаем упор на то, чтобы заинтересовать молодых специалистов — выделение жилищных сертификатов, возможность повысить квалификацию после пяти лет работы в территориях и карьерного роста вплоть до лучших клиник», — добавил он.

Когда в Трехгорном хирурги написали заявления об увольнении, глава региона поставил вопрос, чтобы в «закрытом городе» в рамках нацпроекта «Здоровье» медики получали зарплату не меньше коллег по отрасли. В селе Октябрьском аналогично поступили фельдшеры, схожая ситуация была в Сатке, а последним случаем стала двухнедельная задержка зарплаты сотрудникам скорой помощи в Копейске.

«Когда я приехал, проблема медицины была №1 в моей повестке. Более того, Владимир Путин сейчас нам всем дал поручения на эту тему», — резюмировал губернатор.