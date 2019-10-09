Выборы мэра в Зауралье обернутся скандалами по всей области

Людмила Новикова покидает свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

10 октября во втором по величине городе Курганской области — Шадринске — пройдут выборы главы. Элита уверена: фаворит давно известен. Но на родине бывшего губернатора Алексея Кокорина кипят страсти. В ход идут угрозы, тайные аудиозаписи и подковерные игры. Результат выборов может оказаться неожиданным для властей, а история — повториться в другом районе.

Подготовка к выборам в Шадринске внешне проходит гладко: власти давно выбрали фаворита — Виктора Ермишкина, который уже представляет город на встречах с высокими чиновниками, хотя формально Шадринск возглавляет Людмила Новикова. Так, Ермишкин, который занимает должность замглавы Шадринска, принимал участие во встрече с главой Минстроя Владимиром Якушевым.

Виктор Ермишкин уже примеряет на себя должность главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вместе с Ермишкиным к финальному этапу было допущено еще трое кандидатов — главный специалист административно-технический инспекции мэрии города Игорь Залящин, индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин и гендиректор ООО «Мирабилис», депутат Шадринской гордумы Михаил Богданов. Последний, по данным источников агентства, мог составить реальную конкуренцию Ермишкину. «Высокопоставленный руководитель агитировал депутатов совсем не за кандидата от власти, а за Богданова. Ему удалось склонить к этой кандидатуре большинство депутатов», — рассказал на правах анонимности источник, знакомый с ситуацией. Еще один инсайдер рассказал, что в ход при «обработке» депутатов шли уговоры и угрозы.

Сразу несколько собеседников рассказали «URA.RU» о существовании аудиозаписи, которая свидетельствует о давлении на депутатов.

Однако предоставить ее не решились, опасаясь, что это может повредить участникам беседы.

В результате депутат Михаил Богданов снял свою кандидатуру за два дня до выборов. Связаться с ним, чтобы уточнить причины, не удалось. Также не удалось получить комментарии спикера гордумы Анатолия Черных — в приемной думы на звонок никто не ответил. Не взяла трубку и глава Шадринска Людмила Новикова.

В Шадринске постоянно возникают конфликты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В состав гордумы Шадринска входят только представители «Единой России», и они могут устроить протестное голосование из-за угроз. «Возможно все», — прокомментировал один из депутатов. «Если будут неожиданности завтра на выборах, это обернется негативом для партии технического большинства», — считает руководитель регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Но глава зауральского отделения «Единой России» Евгений Кафеев заявил, что не ждет сюрпризов.

Ранее эксперты уже предупреждали, что конфликты с элитами могут сказаться на рейтинге главы региона. Отметим, что Шадринск всегда считался непростой территорией с множеством мелких междоусобиц, при этом «Единая Россия» традиционно набирает здесь невысокий процент — так же, как и в областном центре.

Алексей Кокорин до сих пор пользуется популярностью у шадринцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ситуация усугубилась тем, что многие жители и бизнесмены по-прежнему поддерживают связи с бывшим главой Зауралья Алексеем Кокориным (с 1996 по 2014 годы был мэром Шадринска). После отставки он обосновался у себя на родине и, хоть держится в тени, находится в оппозиции к новому главе региона Вадиму Шумкову. Кроме того, жители города недовольны, что выборы мэра впервые проходят не напрямую — за кандидата проголосуют депутаты.

«В этом году в Курганской области поменяется с десяток глав, и ситуация, которая сейчас складывается в Шадринске, может повториться. Власть не хочет вникать в проблемы районов и диктует волю с позиции силы. В случае с Шадринском еще повезло, что местные элиты не способны договориться и выдвинуть единого кандидата», — прокомментировал источник, пожелавший остаться неназванным.