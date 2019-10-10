Самолет с футболистами, который из-за ЧП не смог сесть в Екатеринбурге, приземлился в Челябинске

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Аэропорт Челябинск, аэропорт челябинск
Самолет с польскими футболистами приземлился в челябинском аэропорту БаландиноФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Военный самолет экстренно сел в Кольцово

Самолет с футболистами молодежной сборной Польши, у которой на 11 октября в Екатеринбурге намечена игра против сборной России, приземлился в Челябинске. Посадка в уральской столице была отменена из-за того, что в Кольцово до сих пор не открыли взлетно-посадочную полосу.

Польские спортсмены прилетели в аэропорт Баландино из Познани на борту Boeing-737, сообщили в пресс-службе авиаузла. Как писало «URA.RU», на 10 октября у сборной Польши была запланирована пресс-конференция в 18:30 в Екатеринбурге и открытая тренировка.

В пятницу молодежные сборные Польши и России проведут матч на «Екатеринбург Арене» в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2021.

Утром 10 октября в аэропорту Кольцово аварийно сел военно-транспортный самолет Ан-12, прибывший из Челябинска. Во время захода на посадку у лайнера не вышло шасси, и экипаж был вынужден посадить его «на брюхо». По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб. Администрация Кольцово приняла решение временно закрыть взлетно-посадочную полосу.

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