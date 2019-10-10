В Лондоне скончался уральский банкир, попавший под уголовное преследование

Бывший владелец и руководитель обанкроченного «Уралтрансбанка» Валерий Заводов скончался в Лондоне на 62 году жизни, сообщили «URA.RU» источники в банковской сфере. По данным инсайдеров, последние годы жизни предприниматель лечился от онкологии.
Один из собеседников агентства рассказал «URA.RU», что последнее время Валерий Заводов был угнетен болезнью. «Во время процедуры банкротства „Уралтрансбанка“ он даже попросил юристов после апелляционной инстанции прекратить активную защиту компании со словами „я все-равно скоро умру“», — поделился источник «URA.RU».
Журналист «URA.RU» дозвонился до юриста УТБ Екатерины Котельниковой, она отказалась общаться с прессой. Зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин ответил «URA.RU», что ничего не знает о смерти Валерия Заводова.
Валерий Заводов возглавлял «Уралтрансбанк» 28 лет и даже признавался «банкиром года» среди региональных кредитных организаций.
Центральный банк в конце 2018 года лишил «Уралтрансбанк» лицензии и добился банкротства организации. В июне Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и выводе активов кредитного учреждения.
«URA.RU» приносит соболезнования родным и близким Валерия Геннадьевича.