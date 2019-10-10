Прокуроры нагрянули в тюменскую школу, в которой учитель избил учеников

Следователи прокуратуры уже прибыли в школу в Боровском Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская районная прокуратура начала проверку школы в поселке Боровский, где учитель избил и обматерил учеников. Об этом «URA.RU» сообщили в областной прокуратуре.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям учителя и администрации образовательного учреждения», — говорится в сообщении ведомства. В самой школе агентству ответили, что следователи прокуратуры уже прибыли к ним и опрашивают директора учебного заведения.

Ранее «URA.RU» писало, что в соцсетях появился видеоролик, на котором учитель ОБЖ второго корпуса Боровской школы толкает учеников и ругается на них матом. Обстоятельства инцидента проверят комиссия управления образования администрации Тюменского района.