На Урале решили судьбу экс-начальника ингушского центра «Э», осужденного за пытки

Судья отказал в условно-досрочном освобождении Тимуру Хамхоеву (Архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву, осужденному за пытки и другие преступления. Эту информацию «URA.RU» подтвердил судья Алексей Костин.

«Правда», — ответил судья на вопрос корреспондента «URA.RU» о том, действительно ли Хамхоеву было отказано в условно-досрочном освобождении.

Летом 2018 года Хамхоев был осужден по нескольким уголовным делам. Ему предъявлены обвинения в применении насилия к задержанным, вымогательстве денег и похищении. Суд приговорил его к семи годам колонии. С начала 2019 года он отбывает наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле.

В июле суд смягчил наказание Хамхоеву. Экс-глава Центра по противодействию экстремизму просил применить в отношении него норму закона, согласно которой один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии. Таким образом, ему осталось провести в колонии порядка пяти с половиной лет.