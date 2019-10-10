Зеленский рассказал о своих беседах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский при общении с президентом РФ Владимиром Путиным выбирает такой формат диалога, который позволил бы добиться решения конфликта на юго-востоке Украины. По словам украинского лидера, он не намерен публиковать стенограммы бесед с Путиным.
«Касательно господина Путина, я выбираю формат разговора с президентом Российской Федерации такой, чтобы получить результат», — приводит слова Зеленского телеканал 360. Также он отметил, что разговоры с российским коллегой «пoдкреплены результатoм oчень слoжным, очень детальным, но реальным».
Также Зеленский заявил, что не даст разрешения на публикацию стенограмм его переговоров с Кремлем. «Приведет ли она [публикация] к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено», — объяснил он.
Ранее в США была опубликована расшифровка переговоров президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, напоминает «Национальная служба новостей». Ее содержание привело к запуску процедуры импичмента главы государства — парламентарии посчитали, что Трамп пытался склонить Зеленского к возобновлению расследования против сына своего оппонента Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой помощи.