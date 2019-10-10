Новый глава свердловской полиции перед первой проверкой встретился с Цукановым

Основной темой встречи стал опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге Фото: пресс-служба полпредства президента в УрФО

Новый глава ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков встретился с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым. Основной темой встречи стала организация опроса о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Мешков доложил о мерах, предпринимаемых по обеспечению общественной безопасности в период проведения опроса и присутствию сотрудников полиции на всех пунктах проведения опроса», — говорится в сообщении. Цуканов, в свою очередь, обратил внимание начальника полиции на сообщения о готовящихся провокациях и попытках подкупа на участках.

«Полпред подчеркнул необходимость принятия жестких исчерпывающих мер по недопущению правонарушений», — добавили в полпредстве.

В это воскресенье, 13 октября, жители Екатеринбурга выберут новое место для строительства храма Святой Екатерины. В бюллетене будут указаны два варианта: площадка бывшего Приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей—набережной Рабочей Молодежи—улицы Челюскинцев.

Для Александра Мешкова это будет первым крупным мероприятием в области. Президент России Владимир Путин назначил его начальником свердловского главка полиции 9 сентября. До этого Мешков в течение двух лет руководил астраханским управлением МВД.